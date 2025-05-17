Інтерфакс-Україна
Події
07:38 17.05.2025

Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

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Восьмеро загиблих і п'ятеро поранених цивільних внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Восьмеро людей загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок атаки ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля, повідомляє Сумська ОВА в телеграм-каналі в суботу.

"Сьогодні о 6:17 ворог продовжив нищення цивільного населення Сумщини. Попередньо було завдано удару засобом ураження "Ланцет" по рейсовому автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля-Суми", - сказав в опублікованому в телеграм-каналі відеозаписі начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

" За попередньою інформацією загинули 8 людей. Мої співчуття близьким загиблих. Пʼятеро людей поранені. Їх негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція", - йдеться в повідомленні ОВА.

 

 

Теги: #сумська #дрони #атака #бпла

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