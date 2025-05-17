У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря – 7 суден, 4 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 8 суден, з них 6 суден продовжили рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13638