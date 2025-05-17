Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив високій представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів.

"Я поговорив з Каєю Каллас, щоб повідомити їй про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1923481440517341688?s=46