Інтерфакс-Україна
Події
00:05 17.05.2025

Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив високій представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів.

"Я поговорив з Каєю Каллас, щоб повідомити їй про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі. Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1923481440517341688?s=46

Теги: #каллас #єс #сибіга

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