Інтерфакс-Україна
Події
23:15 16.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 115 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

" Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій, дев’ять з яких станом на 22:00 п'ятниці ще тривали. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п’ять БпЛА.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24337

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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