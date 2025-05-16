Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков обговорили у Тирані досягнення режиму припинення вогню та інші безпекові аспекти, а також питання співпраці в енергетиці, зокрема у добудові Хмельницької АЕС.

"Провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Обговорили головне зараз – досягнення повного й безумовного припинення вогню, гарантії безпеки. Тиск на Росію має збільшуватися заради миру", - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, також торкнулися й співпраці в енергетиці та розвитку двосторонніх відносин. "Для України важливо реалізувати добудову Хмельницької АЕС, і я вдячний Болгарії за допомогу", - додав президент.

"Не менш важлива спільна робота в межах коаліції з розмінування. Це безпека всього Чорноморського регіону. Дякую за підтримку", - написав Зеленський.