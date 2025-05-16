Інтерфакс-Україна
Події
20:31 16.05.2025

Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

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Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Тирані  обговорили підсумки переговорів у Стамбулі 16 травня та подальші спільні дії у встановленні миру в Європі, зокрема в оборонному партнерстві, повідомив очільник Української держави.

"З прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном мали змістовну розмову про переговори в Стамбулі, посилення тиску на Росію та наші подальші спільні дії", - написав Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві.

"Вдячний Швеції та країнам Північної Європи і Балтії за спільну заяву на підтримку повного й безумовного припинення вогню на 30 днів та прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні. Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", - наголосив президент України.

Як повідомлялося, 13 травня у спільній заяві країни Північної та Балтійської Європи (NB8: Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія) запевнили у підтримці України на шляху до миру та припинення російської агресивної війни. Відповідну заяву у соцмережі Х опублікував шведський прем'єр Крістерссон.

 

Теги: #крістерссон #зустріч #зеленський

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