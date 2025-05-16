Інтерфакс-Україна
Події
20:12 16.05.2025

Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

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Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що незважаючи на значною мірою невдалу російсько-українську зустріч, необхідно готуватися до можливого припинення вогню в Україні, повідомляє ZDF.

"Хоча Росія вкотре продемонструвала, що наразі не зацікавлена у припиненні агресивної війни, необхідно думати не лише про сьогоднішній день", - заявив він на зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі та Великої Британії в Римі.

"Ми повинні бути готові до дня Х, коли перемир'я стане реальністю. Воно не забезпечить вічного перемир'я для переговорів про тривалий мир. Тоді європейці повинні бути готові до переговорів. На цьому етапі українську армію потрібно не лише переозброїти і матеріально оснастити. Нам також потрібно знати, як контролювати таке припинення вогню і хто може взяти на себе відповідальність за нього", - сказав він.

Втім, міністр оборони Німеччини також зазначив, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні. За словами Пісторіуса, Путін спочатку заявляє, що хоче провести переговори про припинення вогню, але потім не приїжджає сам, а посилає "третього охоронця". Таким чином, Путін дуже чітко показує, що він наразі "зовсім не зацікавлений" у "припиненні цієї агресивної війни". Ніщо не вказує на "серйозне бажання знайти мирне рішення".

 

Теги: #німеччина #позиція #рф

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