Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі підтвердив, що сторони обмінялися думками щодо модальностей по припиненню вогню.

"Нашим головним пріоритетом були люди…Ми досягли угоди про обмін 1000 людьми. Це важливе досягнення, і це ще раз показує, що ми зосереджені на завершенні цієї війни. Другою метою було обговорення припинення вогню. Ми обмінялися думками щодо модальностей, і наші команди працюватимуть над обміном деталями", - сказав Умєров під час спілкування з журналістами у Стамбулі у п’ятницю.