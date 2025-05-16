Інтерфакс-Україна
Події
18:19 16.05.2025

Зеленський у Тирані зустрівся з президенткою Молдови Санду

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Зеленський у Тирані зустрівся з президенткою Молдови Санду
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у Тирані провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

"Зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Говорили про кроки для досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці. Для України зараз пріоритет – повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це має дати основу для дипломатії. Обговорили також енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку Росії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю. 

Він подякував "Санду та всьому народу Молдови за підтримку України та за готовність надалі рухатися пліч-о-пліч з нами в євроінтеграційному процесі".

Як повідомляю пресслужба українского лідера, Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.

Зеленський також зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.

Теги: #санду #зеленський

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