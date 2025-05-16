Росія в Стамбулі ставила неприйнятні умови для України та її партнерів, нас чекають ще дуже важкі дні – Туск

Російська сторона не виявила доброї волі, підсумував спроби російсько-українських переговорів, які розпочалися у Стамбулі, прем’єр Польщі Дональд Туск після розмови про них між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами коаліції охочих.

"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", - сказав Туск журналістам у Тирані, проходить саміт Європейської політичної спільноти.

Прем’єр Польщі наголосив, що партнери України продовжать працювати разом.

"Головне завдання – зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається… Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", – підсумував Туск.

У соціальній мережі Х Туск зазначив, що росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори і відмовилися припинити вогонь. "Час посилити тиск", - наголосив він.

Кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на "добре обізнане джерело" повідомив у соцмережі Х, що Росія під час переговорів з українською делегацією погрожувала захопити Харківщину і Сумщину. За його інформацією, РФ заявила, що погодиться на припинення вогню лише за умови, що Україна повністю виведе війська з чотирьох частково окупованих росіянами областей. Також навів слова Мединського з переговорів: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати — рік, два, три — скільки б не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?"

Як повідомлялося, після завершення переговорів у Стамбулі Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Попередня розмова з Трампом у такому складі була у суботу, 10 травня, коли лідери Коаліції охочих приїхали до Києва до президента Зеленського.