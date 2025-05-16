Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі

Фото: https://www.president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Перемовини (між українською та російською делегаціями) в Стамбулі були основною темою", – повідомив журналістам прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

Фотографії розмови, на якій Зеленський та четверо лідерів Коаліції охочих сидять окремо від всіх біля телефону опублікував у своєму Телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський, коментуючи проведену розмову, наголосив на готовності України до здійснення необхідних для встановлення миру кроків.

"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає", - написав Зеленський в соцмережі Х.

Як повідомила пізніше пресслужба президента, Зеленський під час розмови розповів про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Президент України зазначив, що на перемовинах українська делегація була представлена на високому рівні та мала мандат на обговорення припинення вогню.

Глава Української держави подякував за присутність у Стамбулі держсекретаря США Марко Рубіо, який також виконує обовʼязки радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, та спецпредставника президента США Кіта Келлога.

Зеленський також висловив вдячність Туреччині за організацію цих переговорів.

Він наголосив, що Росія вже понад два місяці залишає без відповіді американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, ігнорує всі можливі заклики, висуває нереалістичні умови та не показує готовності закінчувати війну.

Зеленський закликав збільшити тиск на Росію та запровадити сильні додаткові санкції.

Попередня розмова з Трампом у такому складі була у суботу, 10 травня, коли лідери Коаліції охочих приїхали до Києва до президента Зеленського.