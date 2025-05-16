У Стамбулі триває зустріч делегацій України, Туреччини та РФ – ЗМІ

Перемовини делегацій України, Туреччини і Росії щодо припинення вогню тривають у Стамбулі, повідомляє турецька агенція "Анадолу".

"Російсько-українські мирні переговори у Стамбулі. Зустріч делегацій Туреччини, Росії та України на чолі з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом триває", - повідомила агенція в соцмережі Х у п'ятницю.

Повідомлення проілюстроване фотографією зустрічі, на якій видно, що учасники перемовин сидять за П-подібним столом і представники Туреччини сидять посередині між представниками української та російської делегацій.