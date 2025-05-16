Умєров у Стамбулі: Повне та безумовне припинення вогню — це основа для результативної дипломатії

Повне та безумовне припинення вогню — це основа для результативної дипломатії, наголосив міністр оборони Рустем Умєров за результатами завершення у Стамбулі тристоронніх переговорів між делегаціями України, Туреччини та США.

Згідно з його повідомленням у Facebook, у складі української делегації разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вони мали "змістовну розмову" з держсекретарем США Марко Рубіо, спецпредставником президента США Кітом Келлогом, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.

"Йдеться про спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитись стійким та справедливим миром. Повне та безумовне припинення вогню — це основа для результативної дипломатії", - сказано у повідомленні.

Крім того, окремо сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених та повернення наших дітей. За словами Умєрова, "це — пріоритет".

"Росія вкотре демонструє, що не зацікавлена в мирі — про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію. Разом з партнерами працюємо над подальшими кроками. Наша мета — повернення наших людей, гарантії безпеки для держави та мир, який базується на силі права, а не силі зброї", - наголосив міністр оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації у Стамбулі. До її складу увійшов перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Шевченко, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, Вадим Скібіцький, перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський та представники Генерального штабу Збройних сил України, а також Повітряних та Військово-Морських сил та Міноборони, а також радник Офісу президента Олександр Бевз.