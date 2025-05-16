Зеленський: члени російської делегації в Стамбулі не приймають рішення в РФ, наш пріоритет – припинення вогню для основи дипломатії

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Рівень російської делегації в Стамбулі не дає повноважень приймати рішення в РФ, в той же час пріоритет України на переговорах – це безумовне припинення вогню і створення основи для дипломатії, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Я був готовий до особистої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі… щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але він на це не пішов… Також бачимо, що російська делегація, яка прибула до Стамбулу, дуже низького рівня", - сказав Зеленський на саміті "Нова Європа у новому світі" Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані в п'ятницю.

За словами Зеленського, жоден член цієї делегації не приймає рішення в РФ. "Путін продовжує підривати підвалини демократії", - додав він.

"Російські представники в Стамбулі навіть не можуть піти на це припинення вогню, яке є першим необхідним кроком. З цього очевидно, що Путін продовжує підривати підвалини демократії і дипломатії", - додав він.

Разом з тим, як зазначив президент України, українська делегація знаходиться в Стамбулі. "Наш пріоритет – це повне і безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все", - наголосив Зеленський.

Він відзначив, що цього тижня "в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки Путін не злякався приїхати до Туреччини".

"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", - додав президент України.