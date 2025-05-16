Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах

Кабінет міністрів припинив дію угоди між урядами України і Російської Федерації про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, яка була підписана в червні 1993 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, схвалено проект закону України "Про вихід з угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав", яка була підписана 25 листопада 1998 року в Москві (Росія).