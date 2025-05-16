Інтерфакс-Україна
Події
14:25 16.05.2025

Україна, Туреччина та США у Стамбулі обговорили шляхи досягнення миру, звільнення полонених та повернення дітей - ОП

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Україна, Туреччина та США у Стамбулі обговорили шляхи досягнення миру, звільнення полонених та повернення дітей - ОП

Українська делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова обговорила з делегаціями Туреччини та США спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України.

"Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитися стійким і справедливим миром, а повне та безумовне припинення вогню – основа для подальших рішень", - повідомляється на сайті Офісу президента за результатами зустрічі делегацій в Стамбулі в п'ятницю.

Повідомляється, що сторони обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей, що є пріоритетом для України.

"Водночас Росія вкотре продемонструвала, що не зацікавлена в мирі. Про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію", - відзначили в ОП.

Українська делегація вела переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки, спецпредставником президента США Кітом Келлогом, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.

Теги: #стамбул #делегація #сша

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