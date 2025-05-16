Інтерфакс-Україна
Події
12:52 16.05.2025

Екскапітан збірної України з футболу Тимощук отримав підозру за збір грошей для військових РФ

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Екскапітан збірної України з футболу Тимощук отримав підозру за збір грошей для військових РФ

Оголошено заочну підозру колишньому капітану збірної команди України з футболу, який допомагав збирати гроші для військових підрозділів РФ, що воюють проти України, повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору колишньому гравцеві збірної України з футболу, який тривалий час мешкає у рф та підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства в п’ятницю.

Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис. рублів.

"Гроші від продажу лотів були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" зс рф, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" зс рф", - зазначає прокуратура.

Тепер футболісту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У повідомленні не називається ім’я, однак згідно зі згаданими біографічними даними йдеться про Анатолія Тимощука.

За інформацією Київської міської прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ до України фігурант тривалий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв’ю назвав війну проти України "спеціальною військовою операцією" та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що "не все так однозначно" і ще він не бачить різниці між народами України та Росії.

В січні 2023 року до нього рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

Теги: #тимощук #зеніт #підозра #військові_рф

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