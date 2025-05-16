Інтерфакс-Україна
Події
11:58 16.05.2025

На Донеччині в результаті обстрілів поранено 6 людей

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На Донеччині в результаті обстрілів поранено 6 людей
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти в п’ятницю, 16 травня, обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровськ росіяни обстріляли сьогодні близько 5 ранку – поранили 5 місцевих жителів від 50 до 66 років, пошкодили 3 будинки", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, зазначив він, ще 1 людина поранена в Андріївці – там росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто.

Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав цивільних евакуюватися.

Теги: #донецька_область #обстріли

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