Інтерфакс-Україна
Події
11:14 16.05.2025

З прифронтової Донеччини до Києва евакуювали трьох осиротілих лисенят

1 хв читати

Трьох лисенят евакуювали до Києва з прифронтового села на Донеччині, повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

"Ці малюки народилися на Донеччині в одному з сіл, що фактично вже стало лінією бойового зіткнення. Там багато покинутих і безпритульних тварин. Зграя собак загризла лисицю просто біля нори, де були її новонароджені лисенята", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Лисенят помітили люди, які тоді ще жили на околиці лісу. Вони забрали їх, вигодували та навіть змайстрували вольєр з норою, аби малечі було комфортно. Однак через активні бойові дії родина вимушена залишити село, тож врятованих лисенят — двох хлопчиків і дівчинку — передали команді порятунку "12 Вартових", а рятувальники привезли до Центру порятунку диких тварин.

"Лисенятам незабаром виповниться по 1,5 місяця, вони дуже ручні та потребують догляду", - зазначається в повідомленні.

У Центрі порятунку диких тварин їх виростять та допоможуть адаптуватись до життя у дикій природі, аби вони мали змогу повернутись у своє природне середовище.

Теги: #донецька_область #лисиці #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 16.05.2025
На Донеччині росіяни 15 травня вбили мирного жителя, шістьох поранили

На Донеччині росіяни 15 травня вбили мирного жителя, шістьох поранили

11:51 15.05.2025
Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

16:08 14.05.2025
Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

Евакуація дітей завершена в 7 селах Синельниківського району

14:01 13.05.2025
На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

18:25 06.05.2025
Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

11:00 06.05.2025
Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

17:16 05.05.2025
Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

16:32 05.05.2025
Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

16:56 04.05.2025
В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

10:36 04.05.2025
Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

ВАЖЛИВЕ

До палацу Долмабахче прибувають делегації

В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Українсько-турецько-американські та українсько-турецько-російські перемовини відбудуться в Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

ОСТАННЄ

Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю

Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

Єрмак, Сибіга і Умєров зустрілися з Келлогом та радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії

Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін у критеріях і підходах до бронювання

Трамп зустрінеться з Путіним, "щойно вдасться це організувати"

У Стамбулі розпочинаються переговори делегацій України, США та Туреччини

Зеленський виступить на саміті в Тирані опівдні

До палацу Долмабахче прибувають делегації

У Чернігівській області вночі дроном пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали

Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА