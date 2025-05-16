З прифронтової Донеччини до Києва евакуювали трьох осиротілих лисенят

Трьох лисенят евакуювали до Києва з прифронтового села на Донеччині, повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

"Ці малюки народилися на Донеччині в одному з сіл, що фактично вже стало лінією бойового зіткнення. Там багато покинутих і безпритульних тварин. Зграя собак загризла лисицю просто біля нори, де були її новонароджені лисенята", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Лисенят помітили люди, які тоді ще жили на околиці лісу. Вони забрали їх, вигодували та навіть змайстрували вольєр з норою, аби малечі було комфортно. Однак через активні бойові дії родина вимушена залишити село, тож врятованих лисенят — двох хлопчиків і дівчинку — передали команді порятунку "12 Вартових", а рятувальники привезли до Центру порятунку диких тварин.

"Лисенятам незабаром виповниться по 1,5 місяця, вони дуже ручні та потребують догляду", - зазначається в повідомленні.

У Центрі порятунку диких тварин їх виростять та допоможуть адаптуватись до життя у дикій природі, аби вони мали змогу повернутись у своє природне середовище.