У Стамбулі розпочинаються переговори делегацій України, США та Туреччини

У Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини, повідомило МЗС України.

Допис супроводжується відео, на якому глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і державний секретар США Марко Рубіо ідуть на переговори.

Раніше у п’ятницю Сибіга написав у Instagram: "Починаємо робочий день в Стамбулі. Попереду спільна з Андрієм Єрмаком зустріч з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ. Працюємо заради України". Він опублікував фото зі своїм заступником Сергієм Кислицею та керівником ОП Єрмаком.

Також Сибіга виставив відео, де знято їх спілкування з турецькими колегами "на початку важливого дня".

"Разом з нами Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та голова турецької служби безпеки Ібрагім Калін", - повідомив Сибіга.

Крім того, пізніше до них приєдналися американські колеги. "Вітаємо держсекретаря Марко Рубіо", - написав український міністр.