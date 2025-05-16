Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 166 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 13 танків, 32 бронемашини, 36 артсистем, 123 БПЛА, а також 166 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб, танків ‒ 10825 (+13) од, бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од, артилерійських систем – 27908 (+36) од, РСЗВ – 1385 (+1) од, засоби ППО ‒ 1167 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од, спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ngzxSFcbySmsNRUt9gTBqJvV44vF32AdVpFLERNojD6r9Bj1LD7K8Q3gcqyTrGhHl