Інтерфакс-Україна
Події
08:14 16.05.2025

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 166 од. автотехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 166 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 13 танків, 32 бронемашини, 36 артсистем, 123 БПЛА, а також 166 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб, танків ‒ 10825 (+13) од, бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од, артилерійських систем – 27908 (+36) од, РСЗВ – 1385 (+1) од, засоби ППО ‒ 1167 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од, спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ngzxSFcbySmsNRUt9gTBqJvV44vF32AdVpFLERNojD6r9Bj1LD7K8Q3gcqyTrGhHl

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:44 16.05.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

00:02 16.05.2025
Мединський назвав "плідною" зустріч із главою МЗС Туреччини і заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю

Мединський назвав "плідною" зустріч із главою МЗС Туреччини і заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю

23:36 15.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

22:46 15.05.2025
Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

22:44 15.05.2025
У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

21:21 15.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

Глава МЗС Туреччини зустрінеться у Стамбулі з російською делегацією у четвер ввечері

22:44 14.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

22:32 14.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

07:39 14.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

07:59 13.05.2025
Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 138 од. автотехніки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався – Повітряні сили

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

ОСТАННЄ

Ворог атакував Нікополь і Марганецьку громаду, є пошкодження

У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався – Повітряні сили

16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак РФ залишається високою – ОВА

Зарівна провела зустрічі у Швеції в межах ініціативи Bring Kids Back UA

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА