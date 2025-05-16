16 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1178 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1178 RUSSIAN AGRESSION

16 травня відзначають Міжнародний день мирного співіснування, Міжнародний день світла, Всесвітній день видів що перебувають під загрозою зникнення, День біографів.

Цього дня 1960 р. вперше було успішно застосовано лазер, розроблений фізиком та інженером Т. Майманом.

Православна церква вшановує пам'ять святого святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія.

Міжнародний день мирного співіснування

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/130.

8 грудня 2017 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 16 травня Міжнародним днем мирного співіснування, з метою постійної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності людей Землі. Він також відомий як Міжнародний день життя разом у мирі одне з одним.

Мирне співіснування передбачає визнання відмінностей, уміння слухати, розуміти, поважати і цінувати інших, а також здатність жити в мирі та єдності.

Міжнародний день світла

16 травня відзначають Міжнародний день світла, заснований ЮНЕСКО в листопаді 2017 року. Він присвячений ролі світла в науці, культурі та мистецтві, освіті та сталому розвитку, а також у таких різноманітних галузях, як медицина, комунікації та енергетика.

Появі свята передувала реалізована за ініціативою ЮНЕСКО 2015 року ідея проведення Міжнародного року світла і світлових технологій. Успіх акції і підштовхнув низку представників цієї організації до розгляду резолюції про заснування свята, присвяченого ролі світла в житті людини. Того року 147 країн провели понад 13 тисяч заходів, присвячених ролі світла в науці, культурі, мистецтві, медицині, а також повсякденному житті людини.

Світло відіграє центральну роль у діяльності людини. На найфундаментальнішому рівні, за допомогою фотосинтезу, світло є джерелом зародження самого життя. Вивчення світла призвело до появи багатообіцяючих альтернативних джерел енергії, суттєвих медичних досягнень у сфері технологій діагностики та лікування захворювань, створення швидкісного Інтернету і багатьох інших відкриттів, які здійснили революцію в суспільстві та сформували наше розуміння всесвіту. Ці технології були розроблені впродовж століть фундаментальних досліджень властивостей світла - з книги Ібн аль-Хайсама "Кітаб аль-Маназір" ("Книга оптики"), опублікованої в 1015 році, і включно з роботою Ейнштейна на початку 20-го століття, яка змінила наше сприйняття часу і світла.

День біографів

Сьогодні обізнані та допитливі люди відзначають річницю першої зустрічі англійського письменника і літературного критика Семюела Джонсона (1709-1784) зі своїм біографом Джеймсом Босвеллом (1740-1795). Чоловіки зустрілися в одній із книжкових крамниць Лондона 1763 року, а результатом зустрічі та стосунків, що встановилися між ними, стало опубліковане 1791 року двотомне "Життя Семюела Джонсона".

Як відомо, англієць Семюел Джонсон, або Доктор Джонсон, як його частіше називали, був видатним критиком, лексикографом і поетом другої половини 18 століття. Найзнаменитішою його працею став "Тлумачний словник англійської мови", над яким Джонсон працював 9 років.

Шотландцю Джеймсу Босвеллу, письменникові та мемуаристу, після зустрічі з Джонсоном випала честь упродовж багатьох років записувати бесіди Джонсона, його неймовірно дотепні висловлювання та критичні зауваження. "Життя Семюела Джонсона", на думку багатьох літературних критиків, стало найвидатнішою біографією англійською мовою, популярною і популярною і донині.

Всесвітній день видів що перебувають під загрозою зникнення

Створений та заснований Девідом Робінсоном та Коаліцією зникаючих видів у 2006 році.

У третю травневу п’ятницю світ відзначає важливу екологічну подію – Всесвітній день видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Поганий екологічний стан Землі та, частіше, жорстока й жадібна поведінка людей негативно впливають на тваринний світ, кількість його представників значно скорочується. Такі види тварин, як велика панда, сніговий барс, західна горила, морський ангел, павук-птахоїд, білий лев, жук олень тощо перебувають під загрозою зникнення.

День зникаючих видів має за мету привернення уваги людства до серйозності проблеми вимирання тварин, залучення світової спільноти до збереження рідкісних тваринних видів, збільшення їх популяції.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Володимира Івановича Щербини (1850–1936), українського історика, археографа, архівіста, джерелознавця, педагога, громадського діяча; за іншими даними народився 28.05.1850 р.;

130 років від дня народження Вотсона Кіркконнела (Ватсона Кірконела) (1895−1977), канадського письменника, публіциста, філолога, перекладача творів українських письменників;

130 років від дня народження Тодося (Теодосія, Феодосія) Степановича Осьмачки (1895–1962), українського поета, прозаїка, перекладача, педагога, громадсько-політичного діяча;

125 років від дня народження Олександра Яковича Рубана (1900–1943), українського графіка, майстра мініатюрних та кольорових дереворитів;

120 років від дня народження Генрі Фонди (1905−1982), американського актора театру та кіно;

30 років від дня відкриття (1995) пам’ятного знаку на честь жителів села, які боролися з нацизмом у лавах УПА в с. Ратнів (Волинська обл.).

Ще цього дня:

1920 - Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою;

1929 - У США відбулася перша церемонія вручення "Оскарів";

1966 - У Китаї оголошений початок "культурної революції";

1975 - Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест;

2004 - Українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах;

2008 - Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

Церковне свято:

Православна церква вшановує цього дня пам'ять Преподобного Теодора Освяченого. Він походив із Єгипту і був сином багатих і знатних батьків-християн. У ньому рано проявилося прагнення до чернечого життя, і в 14 років Феодор таємно пішов із дому й оселився в одному з монастирів. Почувши про преподобного Пахомія Великого, він загорівся бажанням побачити подвижника. Преподобний Пахомій із добротою прийняв юнака, що прийшов, і залишив у своїй обителі, де Теодор швидко досяг успіху в усіх чернечих подвигах.

Після смерті Пахомія святий Теодор керував Тавениським монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фіваїдських обителей. Він прославився святістю життя і даром чудотворення. Спочив Преподобний Теодор у глибокій старості, 368 року.

Іменини: Георгій, Олександр, Феодор.