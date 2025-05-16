У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2025"

У другому півфіналі глядачі визначили останні десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Зокрема, у ніч із 15 на 16 травня у швейцарському місті Базель пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де 16 учасників змагалися за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів, у фінал пройшли представники: Литви (Katarsis — "Tavo Akys"), Ізраілю (Yuval Raphael — "New Day Will Rise"), Вірменії (PARG — "SURVIVOR"), Данії (Sissal — "Hallucination"), Австрії (JJ — "Wasted Love"), Люксембургу (Laura Thorn — "La Poupée Monte Le Son"), Фінляндії (Erika Vikman — "ICH KOMME"), Латвії (Tautumeitas — "Bur Man Laimi"), Мальти (Miriana Conte — "SERVING") і Греції (Klavdia — "Asteromáta").

Водночас артисти з Австралії (Go-Jo — "Milkshake Man"), Черногорії (Nina Žižić — "Dobrodošli"), Ірландії (EMMY — "Laika Party"), Грузії (Mariam Shengelia — "Freedom"), Чехії (ADONXS — "Kiss Kiss Goodbye") і Сербії (Princ — "Mila") набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Раніше за результатами голосування глядачів у першому півфіналі у фінал конкурсу пройшли: Україна (гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray), Норвегії (Kyle Alessandro — "Lighter"), Албанії (Shkodra Elektronike — "Zjerm"), Швеції (KAJ — "Bara Bada Bastu"), Ісландії (VÆB — "RÓA"), Нідерландів (Claude — "C'est La Vie"), Польші (Justyna Steczkowska — "GAJA"), Сан Маріно (Gabry Ponte — "Tutta L'Italia"), Естонії (Tommy Cash — "Espresso Macchiato") і Португалії (NAPA — "Deslocado"). Крім того, у фінал автоматично проходять Франція (Louane — "maman"), Німеччина (Abor & Tynna — "Baller"), Італія (Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro"), Іспанія (Melody — "ESA DIVA"), Велика Британія (Remember Monday — "What The Hell Just Happened?") та Швейцарія (Zoë Më — "Voyage") як країна-переможниця "Євробачення-2024".

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня.