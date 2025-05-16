Мединський назвав "плідною" зустріч із главою МЗС Туреччини і заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю

Керівник російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський назвав "плідною" зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, на якій представники РФ пояснили позицію щодо українського врегулювання, а також заявив, що чекатимуть на українську делегацію в п'ятницю, повідомляють РосЗМІ.

"Ми вже провели сьогодні дуже плідну зустріч із главою МЗС Туреччини, пояснили нашу позицію", - сказав Мединський журналістам.

"Завтра зранку, буквально з 10 ранку ми чекатимемо на українську сторону, яка має прибути на зустріч", - сказав Мединський журналістам.

Він підкреслив, що російська делегація прибула до Стамбула "для проведення прямих двосторонніх переговорів без попередніх умов".

"Ми готові до роботи", - додав Мединський.