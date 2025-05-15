Інтерфакс-Україна
Події
23:36 15.05.2025

На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

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Від початку доби четверга на фронті відбулось 117 боїв, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На сіверському напрямку українські захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

П’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому та Залізничному.

На оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі штурми в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового.

На придніпровському напрямку українські оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На курському напрямку з початку доби відбулося 13 боїв, один з яких триває дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02noScYzF9K9b1v1ktc9WQJpziEsSpHB8oS2CvhEREPE4CGyLQZwSF6nks3AkTUGLXl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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