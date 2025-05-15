Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмовою приїхати на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині Путін "поставив себе в незручне становище", тому новий пакети санкцій проти РФ буде ухвалений в Брюсселі у вівторок.

"Те, що президент Зеленський все ж таки поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не приїхав – він сам поставив себе в незручне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його в Брюсселі у вівторок. ", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1923105358551142867