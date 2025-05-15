Інтерфакс-Україна
Події
22:46 15.05.2025

Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в четвер 161-го військового, загалом на напрямку атакували впродовж доби 35 раз, ще тривають 12 боїв, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 161 окупант, з них 90 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також на покровському напрямку знищено шість автомобілів, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, два окопні засоби РЕБ, термінал супутникового зв’язку, станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк, гармату та два автомобілі росіян.

Загалом від початку доби противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 35 штурмових дій противника, ще 12 боєзіткнень тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02noScYzF9K9b1v1ktc9WQJpziEsSpHB8oS2CvhEREPE4CGyLQZwSF6nks3AkTUGLXl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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