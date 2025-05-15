Інтерфакс-Україна
Події
22:44 15.05.2025

У Стамбулі в п'ятницю відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною – ЗМІ

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У п'ятницю в Стамбулі відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною, про це було оголошено після зустрічі міністра закордонних справ Хакана Фідана з російською делегацією, повідомляє Der Satndard у четвер ввечері.

"Завтра відбудеться низка зустрічей у різних форматах", - ідеться у повідомленні.

Відповідно, на порядку денному – тристоронні переговори між Росією, Україною і Туреччиною.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з російською делегацією на чолі з Володимиром Мединським, помічником Володимира Путіна, в палаці Долмабахче в Стамбулі в четвер ввечері, повідомляє The Guardian.

Джерело: https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/3000000269847/1000379310/merz-macron-starmer-und-tusk-kyjiw?ref=live_red_content

Теги: #туреччина #рф #мзс

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