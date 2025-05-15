Інтерфакс-Україна
Події
22:12 15.05.2025

Під удар ворожого БпЛА потрапила промзона в Краматорську, є руйнування - мер

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Російські війська здійснили у четвер обстріл промислової зони в Краматорську Донецької області, є руйнування, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста"!, - написав він у Facebook.

За його словами, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

Наразі встановлюють наслідки пошкоджень.

Джерело: https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0zR3xbVzJmiNggrabehvKeDo48P2aCrjceJ3PXLozMkSLDjv8WHfwg67WVcCwQHFyl

Теги: #донецька #атаки #бпла

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