22:12 15.05.2025
Під удар ворожого БпЛА потрапила промзона в Краматорську, є руйнування - мер
Російські війська здійснили у четвер обстріл промислової зони в Краматорську Донецької області, є руйнування, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, з використанням БпЛА о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста"!, - написав він у Facebook.
За його словами, обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
Наразі встановлюють наслідки пошкоджень.
Джерело: https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0zR3xbVzJmiNggrabehvKeDo48P2aCrjceJ3PXLozMkSLDjv8WHfwg67WVcCwQHFyl