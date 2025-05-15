Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

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Держсекретар США Марко Рубіо в четвер поінформував колег із Німеччини, Італії та Франції про зусилля Вашингтону щодо припинення воєнної агресії Росії в Україні.

"Марко Рубіо на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Антальї повідомив главам МЗС Німеччини, Італії та Франції про зусилля, спрямовані на припинення безглуздого кровопролиття в Україні", - йдеться в комюніке, опублікованому Держдепом.

"Він наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб змусити Росію та Україну вести переговори у дусі доброї волі задля швидкого та довготривалого мирного врегулювання", - зазначається в документі.