Інтерфакс-Україна
Події
18:57 15.05.2025

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

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В Україні збережеться прохолодна дощова погода

У п'ятницю, 16 травня, в Україні у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних (крім Вінницької), Сумській та Волинській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на заході країни та Житомирщині 1-6° тепла, вдень у західних, більшості північних областей та на Вінничині 9-14°, на решті території 16-21°.

У Києві 16 травня дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 травня найвища температура вдень була 30,6° в 1907р., найнижча вночі 3,2° в 1919р.

У суботу, 17 травня, невеликі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях помірні дощі (у східних та більшості західних областей вночі без опадів).

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с, на південному сході та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході 18-23°.

У Києві у суботу вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

Теги: #прогноз_погоди

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