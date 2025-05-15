Інтерфакс-Україна
Події
17:47 15.05.2025

Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів

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Президент України Володимир Зеленський не проти того, якщо про безумовне припинення вогню як про перший крок домовляться учасники української та російської технічних груп, при цьому він заявляє і про готовність до прямих перемовин з Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що всі сторони мають демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком має бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань. Можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від РФ, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню, такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут, ми готові до прямих перемовин", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.

 

Теги: #припинення_вогню

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