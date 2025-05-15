Інтерфакс-Україна
Події
15:52 15.05.2025

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

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Україна розглядає можливість направлення команди на переговори з Росією до Стамбула, але буде зважати на те, наскільки російська делегація готова до "серйозної розмови" та чи має вона на це повноваження, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

"Україна розглядає можливість направлення команди на переговори з Росією до Стамбула, щоб почути, що скаже делегація Москви, повідомило джерело в українському дипломатичному середовищі", - йдеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження приймати будь-які рішення. "Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може взаємодіяти з командою", - пише видання.

"Але якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, "ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру", – сказало джерело.

Як повідомлялося, переговорна команда РФ прибула у Стамбул, українська делегація знаходиться в Анкарі, президент України Володимир Зеленський наразі веде переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Разом з президентом України до Туреччини прилетіли міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, а також позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань міжнародних комунікацій, реалізації Формули миру, гарантій безпеки України Олександр Бевз, який раніше брав участь у переговорах у Джидді. За словами Зеленського, українська делегація включає представників міністерств оборони та закордонних справ, а також військових розвідок.

За опублікованою заявою Путіна, склад делегації на переговори з Україною очолюватиме його помічник Володимир Мединський, також до делегації увійшли: Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.

Теги: #стамбул #делегація_україни

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