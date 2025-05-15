Інтерфакс-Україна
Події
15:28 15.05.2025

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

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Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

Авіаресурс "AirNav" повідомляє про запланований виліт літака президента України Володимира Зеленського Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбулу в 16:00 у четвер.

При цьому невідомо, чи буде присутній на борту сам Зеленський чи хтось із членів української делегації, які перебувають зараз з візитом у столиці Туреччини, і взагалі чи цей виліт дійсно відбудеться. Будь-яке офіційне підтвердження інформації про переліт на даний час відсутнє.

Прибуття борту до Стамбулу наразі заплановане на 16:54.

Як повідомлялося, український президентський літак злетів о 10:03 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився об 12:02 у четвер в Міжнародному аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари.

Разом з президентом України до Туреччини прилетіли міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, а також позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань міжнародних комунікацій, реалізації Формули миру, гарантій безпеки України Олександр Бевз, який раніше брав участь у переговорах у Джидді. За словами Зеленського, українська делегація включає представників міністерств оборони та закордонних справ, а також військових розвідок.

Теги: #виліт #стамбул #зеленський

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