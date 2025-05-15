На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав українського колегу Володимира Зеленського біля в'їзних воріт Президентського комплексу, очікується, що вони обговорять "останні події" війни РФ проти України.

Як повідомляє Директорат із питань комунікацій президента Туреччини, Ердоган і Зеленський позували для фото на фоні турецького та українського прапорів на сходах.

На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Яшар Гюлер, директор Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин та радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Зазначається, що після двосторонньої зустрічі між президентами Ердоганом і Зеленським відбудеться робоча вечеря між делегаціями. Очікується, що під час зустрічі президентів Ердогана та Зеленського буде обговорено "останні події в контексті російсько-української війни в усіх її аспектах".

"Очікується, що під час двосторонніх зустрічей та зустрічей делегацій, які відбудуться в рамках візиту, президент Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів", - сказано у повідомленні.