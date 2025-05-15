Інтерфакс-Україна
Події
13:19 15.05.2025

Консультації з Угорщиною не скасовані, а відкладені, йде пошук можливості для відновлення діалогу - Стефанішина

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Консультації з Угорщиною не скасовані, а відкладені, йде пошук можливості для відновлення діалогу - Стефанішина

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що консультації з Угорщиною не скасовані, а відкладені, і йде пошук можливості для відновлення діалогу.

"На сьогодні консультації щодо нацменшин відкладені, але не скасовані. Ми шукаємо нової можливості, коли можна буде відновити цей діалог", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Також вона відзначила, що Угорщина має бути сама зацікавлена в цих комунікаціях, щоб вирішити питання, які їх турбують.

Як повідомлялося, 11 травня угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацменшин. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів. 

Пізніше, віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною.

Теги: #угорщина #діалог

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