Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Українська делегація, яка прибула в Туреччину на переговори щодо припинення вогню, включає представників міністерств оборони та закордонних справ, а також військових розвідок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Делегація у нас на найвищому рівні: Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок", - сказав Зеленський журналістам в аеропорту після прибуття до Анкари у четвер.

Зокрема, разом з президентом України до Туреччини прилетіли міністр оборони Рустем Умєров та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

На відео з аеропорту видно, що в складі української делегації до Туреччини також прибули начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака з питань міжнародних комунікацій, реалізації Формули миру, гарантій безпеки України Олександр Бевз, який раніше брав участь у переговорах у Джидді.

Зеленський розповів, що його візит до Туреччини почнеться з зустрічі з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом. "Ми почнемо з зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини… Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень", - зазначив президент України.

Він підкреслив, що сторони перебувають у контакті з американською стороною.

Зеленський також нагадав, що Україна підтвердила можливість прямих перемовин з РФ і тому українська делегація приїхала до Туреччини.

В Телеграм-каналі Офісу президента повідомили, що Зеленський прибув у Туреччину для зустрічі з Ердоганом та "визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки".

"Разом із президентом України в Туреччині – делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення. Констатуємо, що Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента додали, що продовжують консультації з партнерами.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбула, якщо туди прибуде Володимир Путін. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що прибув до Анкари для участі в переговорах президента Володимира Зеленського.

Напередодні Зеленський заявив, що очікує на відповідь Кремля, хто прибуде до Туреччини від РФ. За його словами, тільки тоді він визначиться з форматом зустрічі і які кроки варто робити Україні. За опублікованою заявою Путіна, склад делегації на переговори з Україною очолюватиме його помічник Володимир Мединський, також до делегації увійшли: Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.

Раніше Reuters повідомило, що на переговорах між Україною і Росією, які мають відбутись 15 травня у Стамбулі, будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог. Згодом Трамп підтвердив, що на переговори поїдуть представники США, зокрема держсекретар Марко Рубіо.

У четвер на 13:00 у президентському комплексі в Анкарі запланована офіційна церемонія зустрічі Зеленського, а о 13:05 почнеться його двостороння зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. На 14:00 у тому ж таки президентському комплексі запланований міжделегаційний робочий обід.