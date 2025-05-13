Інтерфакс-Україна
Події
17:14 13.05.2025

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

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Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін
Фото: https://www.president.gov.ua/

 Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Володимир Путін.

"Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер - п'ятнадцятого числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася", - сказав Зеленський під час брифінгу у вівторок.

Теги: #путін #ердоган #зеленський

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