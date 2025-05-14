Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом з державним секретарем США Марко Рубіо прибудуть у п'ятницю до Стамбула, де очікуються переговори щодо завершення російсько-української війни, при цьому поки не ясно, чи прибуде на зустріч Володимир Путін, повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

"Віткофф заявив, що він і міністр Рубіо поїдуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнений, чи буде там Путін", - написав Стюарт в соцмережі Х зі столиці Катару Дохи, де зараз перебуває президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу прибув до Катару. Відповідаючи на запитання про участь у переговорах у четвер, він сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде в Туреччину Путін, якщо його самого там не буде.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в четвер в Анкарі та повідомив про домовленість між ними разом полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде Путін. Він також заявляв, що йому невідомо, чи прибуде до Туреччини Трамп, але відзначив, що його участь у мирних перемовинах мала б додатковий імпульс для того, щоб туди прилетів Путін.

Американські ЗМІ повідомляли, що в Стамбул планують вирушити спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог і спецпосланець по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Газета Washington Post з посиланням на джерела зокрема повідомляла, що Росію 15 травня в Стамбулі будуть представлять глава МЗС Сергій Лавров і радник Путіна Юрій Ушаков, тобто зустріч з представниками України відбудеться лише на рівні міністрів.