Інтерфакс-Україна
Події
12:43 15.05.2025

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

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Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми "Турбота", щоб, зокрема, кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, могли на час відновлення їх будинків орендувати помешкання. Також депутати мають розглянути зміни до програми "Захисник Києва" і збільшити допомогу армії ще на 500 млн грн. Нагадаю, до цього, від початку року силам, безпеки та оборони ми вже спрямували з бюджету міста 5,5 млрд грн", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Теги: #допомога #армія #київрада #кличко

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