Інтерфакс-Україна
Події
12:14 15.05.2025

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

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JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила ще один магазин у Черкасах, він став другим у місті і розташований у Будинку торгівлі (бул.Шевченка, 207), повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для багатьох черкащан Будинок торгівлі — це не просто місце, а символ міста. Ми раді вдихнути у нього нове життя. Наш новий магазин — це про зручність, доступність і довіру. Саме довіра до бренду JYSK дозволяє нам продовжувати розвиток навіть у складні часи", — прокоментував Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Магазин площею майже 1 тис. кв. м працює за сучасною концепцією 3.0 Compact. Ця концепція розроблена спеціально для локацій із меншою торговою площею та дозволяє представити повний асортимент товарів JYSK у оптимізованому просторі. Compact Concept дозволяє JYSK бути присутнім у більшій кількості міст і районів, залишаючись при цьому зручним, сучасним і впізнаваним для кожного покупця. В цьому магазині, тим не менш, матрацна студія представлена у повноцінній комплектації у класичному форматі магазинів мережі.

Наразі JYSK працює у 37 містах України, а також функціонує інтернет-магазин jysk.ua. Штат співробітників компанії в Україні - понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.

Теги: #черкаси #jysk

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