Інтерфакс-Україна
Події
11:05 15.05.2025

Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?

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Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?

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Президент США Дональд Трамп очікував, що мирні переговори за участю Володимира Путіна не відбудуться, передає Sky News.

"Навіщо йому їхати, якщо я не їду?" - так президент США відповів на запитання про відмову Путіна їхати до Стамбула на переговори з Україною. "Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там немає", - додав Трамп.

Як передає Foxnews, на питання репортера, чи засмучені ви, що Путіна в Туреччині немає, Трамп відповів: "Я не розчарований, що Путін не приїхав, я насправді сказав, чому б йому їхати, якщо я туди не поїду. Я не планував туди їхати, але я б поїхав. Я казав, що не думаю, що він приїде, якщо я не буду там, і це виявилось правдою. Ми маємо людей там, Марко (Рубіо – ІФ-У) там, він робить фантастичну роботу. Я не думаю, що це було можливим Путіну приїхати, якщо я туди не їду".

Разом із цим Трамп заявив, що він може приїхати до Туреччини на переговори 16 травня, "якщо це буде доречно".

Як повідомлялося, пізно увечері у середу Володимир Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського, який у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.

Також до делегації увійшли: заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

У документі ще вказано список "експертів" для переговорів: перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук; заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.

Станом на ранок четверга, за даними росЗМІ, російська делегація прибула до Стамбула.

Теги: #путін #переговори_в_стамбулі #трамп

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