УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації.

"ДСНС — наш ключовий партнер у сфері реагування на надзвичайні ситуації. Ми високо цінуємо взаємодію на місцях, а Меморандум між нами — не формальність, а практичний інструмент для системної співпраці", - сказав генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко на координаційній нараді ДСНС та УЧХ щодо удосконалення взаємодії з координації волонтерів та добровольців-рятувальників у середу.

Як повідомляє УЧХ у Фейсбуці, це перша подія такого масштабу, яка об’єднала не лише керівників, але й волонтерів, які безпосередньо беруть участь у реагуванні на надзвичайні ситуації.

За словами голови ДСНС Андрія Даника, рятувальники та волонтери УЧХ проходять існуючі виклики разом.

"Я вдячний Українському Червоного Хресту за підтримку, яку отримують наші рятувальники під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливо це проявилось під час останньої російської атаки на Київ, коли завдяки повній координації ми забезпечили ефективну роботу на місці подій", - зазначив Даник.

За результатами наради сторони підписали додаток до Меморандуму про співпрацю.

"Оновлений документ враховує практичний досвід та дозволяє нам ставати ефективнішими", - наголосив Доценко.

Додаток до меморандуму передбачає створення чіткого порядку залучення та координації волонтерів під час надзвичайних ситуацій; розробку програми інструктажів, зокрема із безпеки праці; підготовку волонтерів за напрямами першої допомоги та ідентифікації вибухонебезпечних предметів; забезпечення волонтерів відповідним обладнанням та засобами захисту; тісну взаємодію з громадськими організаціями волонтерського спрямування .