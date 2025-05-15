Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

У межах зустрічі міністрів енергетики ЄС у Варшаві міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з міністром промисловості та енергетики Французької Республіки Марком Ферраччі, обговоривши питання подальшої співпраці, повідомляється в телеграм-каналі Міненерго у четвер.

Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної стійкості України та зміцнення енергетичної безпеки, а також стан реалізації енергетичних проєктів у межах Фонду підтримки України, який фінансується Урядом Франції.

Окрему увагу було приділена питанням співпраці в атомній галузі. Герман Галущенко наголосив, що "атомна генерація є базовою в українському енергоміксі і розвиток галузі має для України особливе значення, тому поглиблення співпраці з французькими партнерами є надзвичайно важливим".