Інтерфакс-Україна
Події
08:32 15.05.2025

Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

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Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

У межах зустрічі міністрів енергетики ЄС у Варшаві міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з міністром промисловості та енергетики Французької Республіки Марком Ферраччі, обговоривши питання подальшої співпраці, повідомляється в телеграм-каналі Міненерго у четвер.

Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної стійкості України та зміцнення енергетичної безпеки, а також стан реалізації енергетичних проєктів у межах Фонду підтримки України, який фінансується Урядом Франції.

Окрему увагу було приділена питанням співпраці в атомній галузі. Герман Галущенко наголосив, що "атомна генерація є базовою в українському енергоміксі і розвиток галузі має для України особливе значення, тому поглиблення співпраці з французькими партнерами є надзвичайно важливим".

 

 

 

 

Теги: #співпраця #франція #міненерго

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