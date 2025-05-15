Інтерфакс-Україна
Події
07:09 15.05.2025

Окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

1 хв читати
Окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби ворог здійснив 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому Гаю; 283 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку; 204 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 13.05.2025
Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

17:13 13.05.2025
РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

08:43 13.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

07:54 13.05.2025
Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

Ворожий дрон атакував цивільне авто в Запорізькій області, постраждав чоловік – ОВА

07:34 13.05.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

15:39 12.05.2025
Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

07:56 12.05.2025
Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

Ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині – Укрзалізниця

07:25 12.05.2025
Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

Упродовж доби окупанти остріляли 16 населених пунктів Запорізької області, є двоє постраждалих

22:49 11.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

Росіяни масовано атакували село на Сумщині

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams

15 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Німеччина і Філіппіни підписали оборонну угоду – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Іран готовий до ядерної угоди зі США, але з умовою - ЗМІ

Ізраїль видав наказ про евакуацію палестинців, які переховуються в місті Газа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА