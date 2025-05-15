Окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби ворог здійснив 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому Гаю; 283 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку; 204 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомленні.