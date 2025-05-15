Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що можливість передачі Сполученим Штатам широкофюзеляжного літака Boeing 747-8 для використання президентом Дональдом Трампом в якості Air Force One, є виключно угодою між урядами, а не подарунком особисто президенту США.

"Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи…", - зазначив Аль Тані в інтерв’ю телеканалу CNN.

Аль Тані наголосив, що процес не має жодного стосунку до окремих осіб - ані з боку США, ані з боку Катару, а є виключно співпрацею між Міноборони двох країн.

Він також заперечив припущення, що Катар намагається купити вплив у США.

"Навіщо нам купувати вплив? Якщо подивитися на останні десять років, Катар завжди підтримував США - і в боротьбі з тероризмом, і під час евакуації з Афганістану, і при звільненні заручників з різних країн", - сказав Аль Тані.

Він додав, що Катар завжди готовий допомагати й підтримувати США, бо "ми віримо, що ця дружба має бути взаємовигідною для обох країн".

Джерело:https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-middle-east-news-05-14-25#cmaodhpc400003b6t0xqbfai0%23cmaodhpc400003b6t0xqbfai0%23cmaodhpc400003b6t0xqbfai0