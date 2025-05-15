Інтерфакс-Україна
Події
00:44 15.05.2025

Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп не їде до Туреччини на переговори між Росією і Україною, повідомляє Reuters з посиланням на заяву чиновника.

Американський лідер зробив заяву після того, як Володимир Путін оприлюднив склад російської делегації, до якої сам не увійшов. Як пише видання, Дональд Трамп розмірковував над поїздкою до Туреччини лише у разі присутності там очільника Кремля.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відповідь Кремля, хто прибуде до Туреччини від Росії. За його словами, тільки тоді він визначиться з форматом зустрічі і які кроки варто робити Україні.

За опублікованою заявою Путіна склад делегації на переговори з Україною очолюватиме його помічник Мединський. Також до делегації увійшли: Михайло Галузін, Ігор Костюков, Олександр Фомін.

Раніше Reuters повідомило, що на переговорах між Україною і Росією, які мають відбутись 15 травня у Стамбулі, будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог. Згодом Трамп підтвердив, що на переговори поїдуть представники США, зокрема держсекретар Марко Рубіо.

Джерело:https://www.reutersconnect.com/login?url64=aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVyc2Nvbm5lY3QuY29tL2RldGFpbD9pZD10YWclM0FyZXV0ZXJzLmNvbSUyQzIwMjUlM0FuZXdzbWxfUzBOM1IwMDc1JTNBMTkzMDcyNDkzNg==

Теги: #переговори #трамп

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