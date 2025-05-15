Інтерфакс-Україна
Події
00:25 15.05.2025

Сибіга провів зустріч з Рубіо та сенатором Гремом

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб обговорити співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином.

"Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення Президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами…", - написав Сибіга в соцмережі Х в середу.

Також Сибіга підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість.

"Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином", - написав він.

Глава МЗС України зазначив, що вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1922761141748424801

Теги: #мир #зустріч #сша

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