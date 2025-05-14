На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в середу 324 осіб особового складу, з них 159 — безповоротно, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 — безповоротно. Також знищено танк, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, п’ять антен БпЛА та станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк росіян", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24252