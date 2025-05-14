З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24252