Інтерфакс-Україна
Події
22:32 14.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24252

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 14.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

19:20 14.05.2025
Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

07:39 14.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

06:20 14.05.2025
Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

06:05 14.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:36 13.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

14:03 13.05.2025
Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, можуть отримати статус УБД

13:52 13.05.2025
Громадянин Узбекистану потрапив у полон на Лиманському напрямку

Громадянин Узбекистану потрапив у полон на Лиманському напрямку

13:48 13.05.2025
Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

10:42 13.05.2025
ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

Російські військові скинули вибухівку з дрона на жителя Херсонщини – ОВА

Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

У Німеччині можуть відновити призов, якщо не вистачить охочих йти в армію добровільно

Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кулеба в рамках підготовки до URC2025 провів ряд зустрічей з представниками італійського уряду та громад

Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА